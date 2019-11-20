Британец выиграл в лотерею EuroMillions почти 136 миллионов долларов

Житель Великобритании стал обладателем джекпота лотереи EuroMillions в размере 135,8 миллиона долларов.

Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на представителя Национальной лотереи Соединенного Королевства Энди Картера. Он отметил, что это уже шестой джекпот EuroMillions, выигранный в 2019 году обладателем приобретенного в Великобритании билета.

В октябре британец выиграл в EuroMillions более $208 млн – рекордный приз этой лотереи в истории Британских островов. Он сразу вошел в список тысячи самых состоятельных людей страны за 2019 год по версии газеты The Sunday Times, обогнав певцов Тома Джонса и Эда Ширана.

Лотерея EuroMillions проводится в Европе с 2004 года. Как правило, победители не раскрывают своих имен.

В 2015 году сообщалось, что житель французского департамента Верхние Альпы выиграл в лотерею один миллион евро, однако так и не забрал свой выигрыш.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что москвич выиграл в лотерею более 286 миллионов рублей.