Baring Vostok пока не будет создавать новый инвестфонд из-за волнений инвесторов

В инвестиционной компании Baring Vostok заявили, что на время откажутся от создания нового инвестфонда для вложения в российские активы из-за обеспокоенности международных институциональных инвесторов, пишет Forbes.

По словам представителей компании, волнение инвесторов вызывают противоречия в российском и международном арбитражных законодательствах и вопросами по защите прав инвесторов.

Напомним, что ранее Басманный суд Москвы продлил арест основателю фона Майклу Калви до 13 января 2020 года.

Всего на настоящий момент компания создала пять подобных фондов. Сейчас в Baring Vostok планируют сосредоточиться на доинвестировании пятого фонда объемом 1,4 миллиарда долларов и других выборочных инвестициях. Кроме того, компания занимается управлением текущим портфелем, куда входят 38 российских компаний с суммарной капитализацией более 15 миллиардов долларов.

Также действующими являются третий и четвертый объемом 1,1 миллиарда долларов и 413 миллионов долларов соответственно. Как отмечается, самой известной их инвестицией являются вложения в компанию «Яндекс».