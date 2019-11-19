Кудрин назвал "удивительными" результаты рейтинга "изолированности" регионов

Из данных, опубликованных Счетной палатой, следует, что большая часть региональных властей предпочитает работать с местными поставщиками, обращает внимание газета «Ведомости».

Об этом говорит ежегодный рейтинг субъектов федерации по «изолированности», то есть по процентному отношению внутренних контрактов к общему числу заказов в регионе.

У четверки лидеров этот показатель превышает 80%: Самарская область — 80,16%, Республика Дагестан — 83,02%, Республика Татарстан — 87,93%, а на первом месте Чеченская республика с результатом 89,08%. При этом у Москвы 63,14% внутренних контрактов, а у Санкт-Петербурга — 78,87%.

Самый низкий результат по этому показателю продемонстрировал Ненецкий автономный округ с 5,9%, а предпоследнее место заняла Республика Тыва с 34,26%

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин счел результаты рейтинга «удивительными», потому что каждый регион специализируется на своей отрасли в экономике, а в Минфине в этом не увидели ничего критичного, объяснив данные «удобством ведения бизнеса — логистика, наличие складов и так далее». Отметим, что показатели рейтинга стабильно показывают аналогичные результаты ежегодно с 2014 года.

При этом газета «КоммерсантЪ» сообщает, что по данным Росстата годовые темпы роста промышленного производства уменьшились с 3% до 2,6%, отмечая, что отрасль пока не ощущает необходимого уровня поддержки с помощью бюджетных расходов.

«После достаточно приличного по меркам давно текущей стагнации октябрьского роста промпроизводства в ноябре промышленность, похоже, решила отказаться от увеличения выпуска и может перейти к его сокращению. Такой вариант развития событий совершенно логичен в условиях роста неудовлетворенности спросом — доля ответов "ниже нормы" достигла 42%, что является семимесячным максимумом такого рода оценок», — говорится в исследовании обработки в ноябре ИЭП им. Егора Гайдара.

По словам Дмитрия Долгина из ING, годовые темпы роста расходов бюджета должны ускориться с 7% годовых в период с января по октябрь до 18% в период с ноября по декабрь, из чего не следует, что этого окажется достаточно для промышленности.