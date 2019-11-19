Число персональных банкротов за год увеличилось в полтора раза

Специалисты проекта ОНФ «За права заемщиков» заявили, что в 2019 году число банкротств среди физлиц увеличилось в полтора раза, пишут «Известия». В 30 регионах при этом показатели закредитованности граждан превышают средний процент количества должников на 100 тысяч населения.

С начала текущего года банкротами себя признали 46,7 тысяч граждан. Наибольшая часть банкротов проживают в Калмыкии, Пензенской, Вологодской, Самарской и Ульяновской областях.

Рейтинг закредитованности возглавляют жители Тувы, где заемщики в среднем тратят на выплаты порядка 59% своих доходов. В Калмыкии должники тратят в среднем 57% от своих зарплат и прочих выплат. 47% от доходов отдают заемщики в Чувашии.

С 1 октября Центробанк обязал МФО и банки учитывать предельную долговую нагрузку заемщиков при выдаче кредитов. Соотношение доходов гражданина к его нагрузке по выплате долгов не должно превышать 50%.

В ОНФ отмечают, что в 70% случаев процедура банкротства для граждан заканчивалась тем, что кредитные организации не могли взыскать с них средства, поскольку они входили в процедуру банкротства уже без имущества.