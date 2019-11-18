Греф раскритиковал формулировки в новом инвестиционном кодексе Минфина

Председатель Сбербанка Герман Греф раскритиковал положения из законопроекта о защите и поощрении капиталовложений, подготовленный Минфином и внесенный ранее в Госдуму Правительством, передает ТАСС.

По словам Грефа, документ нуждается в серьезной доработке, так как сформулирован «не очень четко» и «должен быть значительно более понятен», чтобы привлечь капитал.

Председатель Сбербанка особо отметил положение, в котором говорится о возможности расторжения договоренностей с инвесторами в случае нарушения законодательства: «Невозможно реализовать ни один инвестиционный проект, не нарушив ни одну норму закона», — охарактеризовал он текущую ситуацию в России.

Он заявил, что прочел его дважды и почти ни одну статью не понял до конца. По его мнению, «ряд новелл» в документе «доселе неизвестен законодательству и вводит некие альтернативные определения, которые достаточно сложно будет дефинировать».

При этом, по информации издания, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что первое чтение законопроекта в Госдуме запланировано на 3 декабря, а ко второму чтению будет проведена дополнительная его доработка с участием представителей бизнеса и профильных ведомств. «Мы можем, если постараться, даже в этом году завершить работу», — сообщил он.