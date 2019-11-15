ЦБ изучает вопрос необходимости возобновления чеканки 50-рублевых монет

В Центробанке рассказали о возможном возобновлении в России выпуска монет номиналом 50 рублей.

Об этом в интервью «Газете.ru» упомянул заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко. По его словам, на возвращении таких монет настаивают представители вендинговой индустрии, которым они нужны для сдачи.

Однако представитель ЦБ также отметил, что с учетом активного развития безналичных платежей необходимость инвестиций в чеканку новой монеты остается под вопросом. Демиденко заявил, что в настоящее время регулятор изучает перспективы такого решения.

«Если вдруг окажется, что да, есть объективная необходимость в выпуске 50-рублевой монеты и это будет выгодно, то, конечно, такое решение будет принято», — пояснил он.

В России массовый выпуск монет номиналом 50 рублей прекратился в 1997 году. Сейчас они чеканятся небольшими тиражами из золота или серебра к памятным датам и важным спортивным событиям — к чемпионату мира по футболу и Олимпиаде в Сочи.