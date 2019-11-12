Строительство Крымского моста не принесло прибыли подрядчикам

Подрядчики, участвовавшие в возведении Крымского моста, вероятнее всего, не получат никакой прибыли от выполненного проекта, передает Forbes.

По словам гендиректора компании «Мостотрест» Владимира Власова, их компания, принадлежащая бизнесмену Аркадию Ротенбергу, получит нулевой доход от проекта.

То же самое, по мнению Власова, случится и с генподрядчиком «Стройгазмонтаж», который ранее тоже принадлежал Ротенбергу. «Будет хорошо, если генподрядчик "Стройгазмонтаж" не будет в минусе», — заявляет Власов в общении с журналистами.

В ноябре Ротенберг продал компанию, ее покупателем стала дочерняя структура «Газпрома» «Газстройпром». «Стройгазмонтаж» обошелся ей в 75 миллиардов рублей. Притом в 2008 году она была приобретена у «Газпрома» за 8,3 миллиарда рублей.

Власов напоминает, что в декабре 2014 года от реализации проекта из-за репутационных рисков отказался предприниматель и владелец инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко.

Старший аналитик инвестиционной группы «Атон» Михаил Ганелин считает, что на низкую рентабельность Крымского моста, скорее всего, повлияли ускоренные темпы его строительства. Сама отрасль, по его словам, в последнее время работает с рентабельностью в 0–3% из-за урезаний со стороны контролирующих органов.

Стоимость Крымского моста оценивалась в 228,3 миллиарда рублей, и уже в начале проекта утверждалось, что государство не станет увеличивать этот бюджет.