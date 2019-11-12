Греф оставил открытой дату окончательного подключения к Системе быстрых платежей

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк не успеет до конца года подключиться к Системе быстрых платежей Банка России, как это предусмотрено законом, передает ТАСС.

«К сожалению, ситуация такова, что это невозможно сделать [до конца года]. Это физически невозможно сделать, это требует у нас внутри банка очень существенной доработки шестнадцати базовых систем», — приводит его слова агентство.

Предполагается, что необходимые системы будут готовы уже к середине января 2020 года, однако окончательных сроков подключения Греф не назвал, сославшись на то, что оно будет проходить поэтапно.

По закону банк должен был подключиться к системе Банка России до 1 октября, но ранее Греф уже предупреждал, что Сбербанку не удастся успеть в срок. Несмотря на это, в начале ноября глава Центрального банка Эльвира Набиуллина сообщила, что ведомство отправило Сбербанку предписание и назначило штраф за неподключение к Системе быстрых платежей.