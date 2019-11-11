Медведев распорядился избежать "миграции" бизнеса из-за режима для самозанятых

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал опасение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, призвав главу Минфина Антона Силуанова проработать вопрос о возможной «миграции» бизнеса из одних регионов в другие при введении повсеместного налога на самозанятых, передает «Интерфакс».

Проблема, по словам Ведерникова, заключается в том, что предприятия могут «уйти» в соседние регионы, так как распространение действия налогового режима для самозанятых на всю страну, как писал ранее Sobesednik.ru, планируется на 1 июля 2020 года, однако в 19 регионах его введут уже начиная с 1 января 2020 года.

«Мы не должны создать модель, при которой бизнес потечет в соседние регионы только потому, что там уже это [налог на самозанятых] введено. Надо просто подумать, как вот этот переходный период пережить с учетом того, что мы эту модель собираемся распространить на всю территорию России», — высказался Медведев, отметив, что «наверное, эти опасения справедливы».

Ранее режим действовал экспериментально лишь на территории Москвы, Московской области, Татарстана и Калужской области. С 1 января его распространят на Санкт-Петербург, Ленинградскую, Воронежскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, а также Красноярский и Пермский край, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ и Башкирию.