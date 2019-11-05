Новый инвестиционный кодекс позволит компаниям получать льготы без конкурса

Кабмин внес подготовленный Минфином законопроект о защите и поощрении капиталовложений в Госдуму. Он представит изменения в принципы распределения господдержки инвестиционных проектов, сообщают «Ведомости».

Согласно инвестиционному кодексу, как его называют чиновники, выделение льгот инвесторам будет происходить без конкурса и даже в индивидуальном порядке, при этом правительство будет не в праве отказаться от предоставления льгот, если инвестор предоставит полный пакет документов, комментирует замминистра финансов Андрей Иванов.

Кроме этого, законопроект обяжет государство брать на себя риски ухудшения условий ведения бизнеса и гарантировать инвесторам, что в течение трех лет не могут быть изменены никакие условия реализации инвестиционного проекта, на чем настаивал вице-премьер Дмитрий Козак, который ранее внес на рассмотрение свою версию документа. Решения по компенсации в таких случаях будут рассматриваться в суде. Как отмечается, все неустранимые противоречия будут трактоваться в пользу предпринимателей.

По новым правилам будут определены два инвестиционных режима: проектный и общий. Если общий закрепляет инструментальную часть, в том числе субсидии, госгарантии, аренда земли и имущества, льготы по налогам и таможенным пошлинам, то проектный режим стал наиболее острым, так как позволяет организациям рассчитывать на индивидуальные условия не на конкурсной основе, а на основании размера инвестиций. Таким образом, чем больше компания вложит денег, тем больше сможет получить от государства.

Главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров полагает, что этот шаг оправдан необходимостью получения «хоть каких-то инвестиций», несмотря на то, что такие условия ставят под сомнение принципы равенства и свободы предпринимателей. При этом Иванов оценивает потенциал законопроекта подписанием 100–150 соглашений в год примерно на 7–10 трлн руб.

В варианте законопроекта, представленном Козаком, проведение конкурса было необходимым условием, на чем также настаивало Минэкономразвития ввиду возможных коррупционных рисков. При этом отмечается, что законом не смогут воспользоваться в целях добычи нефти, а также производства алкоголя и табака.

Как считает один из собеседников издания, выпадающие доходы оценить на настоящий момент не представляется возможным, так как нельзя прогнозировать бюджетные риски.