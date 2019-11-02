Государственный долг США побил очередной рекорд

Американский госдолг по состоянию на 31 октября превысил рекордную отметку в 23 триллиона долларов.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Министерства финансов США.

Отмечается, что за время президентства Дональда Трампа, который обещал избавить США от долга за восемь лет, этот показатель увеличился более чем на два триллиона долларов.

В марте 2018 года сообщалось о том, что госдолг США побил рекорд, превысив 21 триллион долларов. К концу 2018-го он практически достиг уровня в 22 триллиона.