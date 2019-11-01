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Минфин сообщил о распространении налогового режима для самозанятых на всю страну

Деньги
15:37, 01 ноября 2019

В пресс-службе Минфина сообщили, что налоговый режим для самозанятых будет распространен с июля 2020 года на всю страну, передают «Ведомости». Ранее он действовал экспериментально лишь на территории Москвы, Московской области, Татарстана и Калужской области.

«По итогам 2019 года мы изучим опыт реализации эксперимента в четырех пилотных регионах, доработаем систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски», — приводит пресс-служба министерства слова первого вице-премьера Антона Силуанова. 

Поправки могут быть внесены в закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"». На настоящий момент по законопроекту проводится независимая антикоррупционная экспертиза.

По данным ФНС по итогам первого полугодия 2019 года, самыми частыми профессиями среди самозанятых были водитель такси, репетитор, консультант и арендодатель квартиры. При этом ранее Силуанов предлагал ограничить возможный круг профессий, подпадающих под эту форму налогообложения. Кроме того, министр финансов в эфире федерального телевидения ранее предупредил, что в течение первого полугодия 2020 года ФНС начнет доначислять НДФЛ и страховые взносы «ушлым предпринимателям», нанимающим самозанятых вместо штатных сотрудников.

«Предварительные итоги эксперимента по введению налога на профессиональный доход показали, что этот режим пользуется популярностью. Зарегистрировалось уже более 240 000 человек», — говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы.

 

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