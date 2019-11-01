"Деловая Россия" предлагает не преследовать бизнес, желающий работать "в белую"

На имя главы Минфина РФ Антона Силуанова направлено письмо от общественной организации «Деловая Россия», в котором выдвигается предложение закрепить в законе гарантии для компаний, которые намерены перестать уклоняться от уплаты налогов, начав работать «по-белому».

Инициативу поддержала «Опора России» и РСПП. Копия письма также направлена в Минэкономразвития.

Сложности в таком переходе компаний объясняются в письме проблемой «глубокого недоверия предпринимателей к органам контроля и надзора», а также «страхом подвергнуться масштабным проверкам в случае полной легализации своей деятельности», сообщает РБК.

«Деловая Россия» предлагает в качестве механизмов реабилитации от налоговой и уголовной ответственности в период «обеления», во-первых, предусмотреть урегулирование правовых вопросов по предыдущим периодам их работы, а также запретить проверки по соблюдению организациями требований, отсекаемых «регуляторной гильотиной», аннулировать штрафы, назначенные из-за их несоблюдения, и прекратить соответствующие административные дела.

«Это щадящий вариант, в котором у бизнеса есть право выбора. С этой точки зрения это может быть эффективной мерой», — комментирует письмо экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец. Однако она также отмечает, что работать такой механизм будет не для всех, а лишь «для какой-то небольшой пропорции предприятий, скорее всего малых», так как есть «тонкая грань между уклонением от налогов и нарушением закона в более крупных масштабах, за которые может быть ответственность вплоть до уголовной».

Как сообщалось накануне, в ходе совместной операции ФСБ и ФНС одновременно провели рейды по 20 юридическим лицам, связанным с клининговыми компаниями, в шести регионах страны. В ФНС мероприятия связали с расследованием случаев ухода от налогов.