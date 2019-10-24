Помощь бедным семьям с детьми не окажет накопительного эффекта, считают в НИФИ

Ежемесячные выплаты в размере «детского» прожиточного минимума, которые могут получать с 2018 года семьи с одним и двумя малолетними детьми до трех лет, влияют на благосостояние отдельных домохозяйств, но слабо отражаются на уровне бедности в стране, показывают результаты исследования Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) при Минфине.

Для получения такого пособия средний доход на человека не должен превышать полтора прожиточных минимума, поясняет «КоммерсантЪ». По данным института, среди тех, кто эти выплаты получает, уровень бедности действительно падает с 49% до 29%, а пособие на первенца уменьшит уровень крайней бедности, когда на члена семьи приходится меньше половины прожиточного минимума, на 7%.

Однако так как количество потенциальных получателей этих льгот оценивается в 6% от общего количества семей с детьми, то эти изменения не оказывают значительного влияния на уровнь бедности среди всего населения и даже среди семей с детьми. Общий уровень бедности снизится на 0,6% с 13,4% до 12,8%, если учитывать лишь денежный доход, и с 11,5% до 10,9% при совокупном доходе.

Авторы исследования также отмечают, что новые меры вряд ли будут иметь накопительный эффект и после окончания действия программы при достижении детьми трехлетнего возраста положение семей вернется к исходному состоянию.