Главный экономист ВЭБ.РФ считает, что российская экономика стагнирует уже 10 лет

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач заявил, что российская экономика уже 10 лет находится в стагнации, а чтобы это изменить, нужны инвестиции.

«Как бы мы его [потенциальный рост] ни считали, это производное от инвестиций. Инвестиции падают или низкие, потенциальный ВВП падает. Но если мы инвестируем, то потенциальный ВВП будет расти, как бы мы его ни считали», — приводит слова Клепача «Интерфакс».

Эксперт пояснил, что если «выровнять наши провалы и рост», то на протяжении 10 лет наблюдается стагнация российской экономики на 0,9% в год, на которую может повлиять только поведение бизнеса. «Мы из этой ловушки все-таки должны когда-то выйти и с помощью нацпроектов, но главное — это действительно должно измениться поведение бизнеса», — поясняет экономист.

Также он отметил, что рост экономического роста более чем на 3%, который записан в бюджете начиная с 2021 года, полученный по оценкам Минэкономразвития, маловероятен из-за кредитной политики Центрального банка России: «Опять же деньги крайне дороги, условия получения кредита сложные, хотя все живут надеждой, что ЦБ что-то смягчит, но пока не сильно видно».

Не считает однозначно правильной оценку Минэка и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. «Конечно, 3% можно получить как цифру фактического роста, может быть, сложится благоприятная внешняя среда, наладятся настроения в бизнесе. Но, мне кажется, все-таки когда мы говорим про долгосрочные прогнозы, мы говорим про какую-то устойчивую траекторию», — говорит она.

Ранее с позицией министерства Максима Орешкина не согласились глава Счетной палаты Алексей Кудрин и Ярослав Кузьминов, выступавший от имени Высшей школы экономики.