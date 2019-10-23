McKinsey призывает банки трансформироваться, чтобы избежать продажи

Специалисты международной консалтинговой компании McKinsey призывают банки в целях собственного выживания развивать новые технологии, увеличивать доходность бизнеса и производить крупные слияния, передает РБК со ссылкой на опубликованный доклад фирмы.

Эти меры, как считают в McKinsey, банкам необходимы, чтобы не остаться «сносками на полях истории». Эксперты по стратегическому развитию уверены, что «это последний пит-стоп в этом цикле для банков, чтобы быстро переосмыслить свои бизнес-модели».

Согласно их данным, рост объемов выручки и кредитования замедляются, при этом 40% банков увеличивают свою стоимость, а 60% разрушают её. Среди проблем выделяются нехватка капитала и работа на неблагоприятные условия работы на рынках. Несовершенство бизнес-моделей сказывается на 35% банков.

По мнению аналитиков, «изобретательные, вероятно, станут лидерами в следующем цикле», но если трансформация пройдет неудачно, велика вероятность, что им придется продать себя более сильному конкуренту.