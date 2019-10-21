Мосгордума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020 год

В принятом Мосгордумой в первом чтении проекте бюджета Москвы на 2020 год по сравнению с прошлогодними расходы увеличились во всех основных направлениях, кроме «Экономического развития», где они упали до 78 миллиардов рублей, ЖКХ — с 111 до 109 миллиардов рублей и «Градостроительной политики», расходы на которую не изменились и составят 29 миллиардов рублей.

Бюджет Мосгордума приняла в пятницу и, как отмечает «КоммерсантЪ», существенных возражений у оппозиционных депутатов ключевые изменения бюджета не вызвали.

Общая сумма расходов бюджета Москвы в 2020 году составит 2,8 триллиона рублей. Из них больше всего пойдет на транспорт (714 миллиардов рублей), социальную поддержку (538 миллиардов рублей) и образование (416 миллиардов рублей).

В процентном соотношении сильнее всего по сравнению с прошлым годом увеличились бюджеты на пункты «Жилище» — 45,2% (до 225 миллиардов рублей), «Здравоохранение» (без ОМС; на 27,8% до 400 миллиардов рублей) и «Образование» (на 24,2% до 416 миллиардов рублей). При этом, по данным издания, бюджет на медицину, если включить в него ОМС, за три года сравнится с транспортным, превысив отметку в два триллиона рублей.

«Цифра», культура, городская среда, инновации получат 301 миллиард рублей, а на «Спорт» и «Безопасность» потратят по 50 и 55 миллиардов рублей соответственно.

Отмечается, что рост расходов в регионе сильно опережает предполагаемую инфляцию. К этому приведут увеличение прогнозных доходов за счет сбора НДФЛ, поступлений от малого бизнеса и налога на прибыль.

В социальных сетях также приобрело большой резонанс выступление депутата от КПРФ Евгения Ступина, который в ходе обсуждения бюджета эмоционально упрекнул коллег в том, что они, по его мнению, не пользуются городским транспортом и не понимают реальных проблем москвичей, из-за чего тратят 20 миллиардов рублей на освещение, в то время как на экологию отводится всего 32 миллиарда рублей. Как отмечает «Новая газета», спор в итоге привел к предложению заместителя председателя МГД Николая Губенко внести в регламент наказание за «поведение, недостойное звания депутата».