Медведев рассказал, как Россия создает привлекательный инвестклимат

Премьер министр РФ Дмитрий Медведев дал интервью, посвященное 25-летию Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в России, в ходе которого рассказал, за счет чего инвесторы вкладывают средства в страну.

По его мнению, иностранные компании станут инвестировать в Россию лишь при условии «предсказуемой политики» и «нормального делового климата», которые позволят им развивать свой бизнес, передает РБК.

«Я не говорю, что все это идеально получается. Есть, наверное, и проблемы какие-то. Тем не менее мы стараемся создать предсказуемые условия на длительный период», — полагает премьер-министр.

Одной из ключевых задач государства он назвал создание стабильного налогового законодательства, которое бы позволило компаниям подготовиться заранее ко всем возможным изменениям. Медведев также отметил, что нужно создавать более «благоприятный деловой климат для иностранных инвесторов» путем законодательной деятельности.

«Мы исходим из того, что все инвестиции должны быть равны, что все инвесторы должны получить одинаково привлекательные условия, что все инвесторы одинаково уважаемы и ко всем инвесторам, по сути, применяются одни и те же требования по соблюдению российских законов — и административных, и налоговых, и трудовых законов», — заявил Медведев.