Минэкономразвития отмечает замедление потребительского спроса в третьем квартале

Минэкономразвития РФ сообщило в своем отчете, что рост ВВП в третьем квартале составил 1,9%. При этом рост показателя во втором квартале этого же года был 0,9%, а в первом 0,5%, передает РБК.

Эксперты министерства списывают столь высокий рост на временные факторы, полагая, что он может оказаться неустойчивым. На это повлияли хорошие показатели промышленности, а также высокая урожайность в области сельского хозяйства, при этом спрос внутри страны специалисты полагают слабым, за счет чего, по их мнению, возрастает запас материальных средства, что и приводит к росту ВВП.

При этом другие базовые отрасли не демонстрируют похожих результатов, к примеру объем строительных работ рос в третьем квартале всего лишь на 0,5%, а грузооборот транспорта и вовсе упал на 0,6%.

В ведомстве отмечают рост товарного экспорта и снижение роста потребительского спроса. В частности, показатель оборота розничной торговли снизился в два раза — с 1,6% во втором квартале до 0,8% в третьем.

«Следует отметить, что рост потребительского спроса замедлился, несмотря на рост реальных располагаемых доходов населения (на 3,0%), что произошло в результате некоторого замедления темпов роста потребительского кредитования на фоне увеличения долговой нагрузки населения», — говорится в отчете.

В четвертом квартале МЭК прогнозирует снижение темпов роста до 1,4–1,5%.