ГАЗ пока не перейдет на четырехдневку после получения госзаказа

Пресс-служба группы компаний ГАЗ сообщила, что анонсированный ими вероятный переход на четырехдневную рабочую неделю будет отложен из-за полученного госзаказа.

«В текущем периоде наши предприятия выполняют госзаказ, полученный наряду с другими компаниями в отрасли — поставки в регионы школьных автобусов и машин скорой помощи, поэтому введение сокращенной рабочей недели отсрочено», — цитирует РБК представителя компании.

Сообщалось, что группа ГАЗ может перейти с 21 октября до 20 апреля на четырехдневку в связи с плохой ситуацией на рынке коммерческого транспорта и последствиями санкций США.

Вероятное сокращение рабочей недели объяснялось также как возможность избежать сокращений и обеспечит стабильную загрузку производства.