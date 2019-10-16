Для микрофинансовых организаций ограничат возможности интернет-кредитования

В Госдуму внесен законопроект, который ограничит онлайн-выдачу ссуд микрофинансовыми организациями, сообщает АПИ. Ограничительные меры будут наложены на операции, не требующие достоверной идентификации получателей.

Авторы законопроекта заявляют, что сейчас порядка 5–6% оформленных должным образом онлайн-заявок тем не менее имеют признаки мошенничества. Заявки оформляются на данные граждан, полученные незаконным путем, а деньги переводятся на анонимный электронный кошелек. При этом граждане, вовлеченные в аферу, узнают о своих долгах только после звонков коллекторов или при обращении за кредитом в банк. В пояснительной записке к документу приводится случай, в котором на одного человека без его ведома было получено 13 микрокредитов.

Законодатели предлагают разрешить перевод средств таким заемщикам только после проведения биометрической идентификации через Единый портал государственных и муниципальных услуг.