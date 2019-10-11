Набиуллина объяснила, почему в мире не откажутся от пластиковых карт

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина во время пленарной сессии форума «Финополис» в Сочи объяснила, почему не получится отказаться от банковских карт полностью в пользу биоэквайринга.

По её мнению, существенное влияние в этом вопросе окажет трансграничный аспект. Даже если технологические возможности и повсеместное распространение биометрических платежей приведут к полному отказу от карт, то останется необходимость оплачивать покупки за границей, а страны не станут делиться друг с другом биометрическими данными своих граждан, считает глава ЦБ.

Набиуллина заявила, что пластиковые карты и другие платежные системы будут существовать ещё долго, так как государства мира не готовы к таким кооперациям, пишет РБК.

Объем транзакций по картам, выпущенным в России, за 2018 год увеличился почти в два раза — с 49 триллионов рублей до 75 триллионов рублей в год. Ранее РБК сообщал о «русском чуде» в сфере банковских платежей, которое заключается в «феноменальном» росте числа безналичных карточных транзакций с 2010 по 2018 годы.

При этом журналист, автор проектов minoa.biz и vcollege.biz Сергей Голубицкий в своей статье в «Новой газете» отмечает, что данные, на которые ссылался РБК, публиковались за год до этого. Он отмечает, что польза повсеместного перехода на безналичные платежи не является самоочевидной. «В европейском сознании банковская карта — это символ рабства и контроля, поэтому бытует представление о том, что единственной формой расчетов, достойной свободного человека, могут выступать только наличные деньги. Либо их современный аналог — полноценная криптовалюта», — пишет он.

Само по себе развитие системы безналичных платежей Голубицкий относит на счет заинтересованности в этом банков, которым такая мера была необходима для «собственного выживания» из-за санкций и девальвации рубля.