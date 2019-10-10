ЦБ обозначил наиболее привлекательные для мошенников группы людей

Центральный банк РФ выделил пять наиболее подверженных манипуляциям мошенников типов людей. Такое исследование было проведено ЦБ при участии представителей служб информационной безопасности банков и психологов, сообщает «Интерфакс».

Эксперты также приводят психологических характеристики этих типов:

пенсионеры,

домохозяйки (уступчивые, доверчивые),

распорядители семейного бюджета с невысоким уровнем дохода и высокой финансовой нагрузкой (целеустремленные, высоко ценят семейные и дружеские связи, ответственные),

школьники, студенты, лица с особенностями социальной адаптации (доверчивые, расточительные, импульсивные, склонные к риску, с противоречивой самоидентификацией)

индивидуалисты (благополучные в финансовом плане, легко тратят деньги на себя и удовольствия, излишне доверяют новым технологиям).

В феврале зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что за полгода среди мошеннических действий против клиентов Сбербанка на 30–40% выросла доля действий с использований технологий социальной инженерии. В сентябре первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев назвал утечку данных из банков «каплей в море» телефонных мошенников: использование социальной инженерии, по его мнению, позволило перенести фокус мошенников с пенсионеров на экономически активное население.

Полученные данные ЦБ будет применять для информировании населения о возможных угрозах.

Недавно сообщалось об утечке данных карт пользователей Сбербанка, которые один из сотрудников пытался продать в даркнете.