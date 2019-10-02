Из-за сокращения производства деловая активность упала до показателей 2009 года

Индекс PMI обрабатывающей отрасли резко упал в сентябре до 46,3 пунктов с 49,1 пункта в августе. Таких темпов падения не наблюдалось с апреля 2009 года, а такого низкого значения индекс не достигал с мая того же года. При этом спад и рост деловой активности разделяет граница в 50 пунктов.

«Слабый индекс PMI – очень плохой сигнал, из отчета видно, что главная причина – слабый конечный спрос», – пояснил «Ведомостям» министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Он связал это с замедлением кредитного предложения, которое может привести к инфляции и к ухудшению ситуации на рынке труда.

Согласно опросу IHS Markit, деловая активность в промышленности падает уже пятый месяц: снижаются спрос, число новых клиентов, сокращаются экспортные заказы.

Между тем, как отмечает The Bell, в надежности индекса PMI как показателя уверены не все эксперты. По данным издания, другие параметры драматичного падения активности в сентябре не демонстрируют.