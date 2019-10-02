Банкам запретили устанавливать разные ставки по наличным и безналичным кредитам

Арбитражный суд оставил без изменений решение Роспотребнадзора, требующее устранить различия в ставках по кредитам для наличного и безналичного использования, сообщает Агентство правовой информации.

Прецедент был создан в связи с жалобой жительницы Санкт-Петербурга на «Восточный экспресс банк». Клиентку не устроило, что при получении кредитной карты на 150 тысяч ей были установлены различные процентные ставки в зависимости от того, какие финансовые операции она будет проводить.

Надзорное ведомство признало такие условия дискриминационными и потребовало от банка устранить нарушение. Кредитная организация решение не признала и обратилась в Арбитражный суд, но там поддержали решение Роспотребнадзора.

Также в силе осталось решение, согласно которому банкам запрещено взимать с клиента средства за выпуск карты, поскольку это является составной частью кредитного процесса.