Банкам могут разрешить брать с клиентов деньги за хранение валюты на счетах

Центробанк обсуждает с российскими финансовыми организациями идею об отрицательных ставках по валютным депозитам.

Депутаты Госдумы могут начать рассматривать соответствующий законопроект уже в октябре, пишут «Известия» со ссылкой на председателя комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Сообщается, что инициативу поддерживает Министерство финансов.

Эксперты заверяют, что мера сократит доходы россиян незначительно – не более чем на 0,1%, а по некоторым прогнозам, этот показатель не превысит 0,001%. Отмечается, что инициатива продолжает тенденцию, зародившуюся в Европе. По словам экспертов, там скапливаются большие денежные массы, что вынуждает регуляторы вводить отрицательные ставки и заставлять вкладчиков платить за хранение денег.

Ряд аналитиков полагает, что речь идет только о депозитах в евро. Однако, по словам Аксакова, подразумеваются все иностранные денежные единицы.

Российские банки относятся к идее о введении отрицательных ставок по вкладам настороженно, отмечает издание. В частности, представители финансовых организаций указывают на то, что в связи с запретом на минусовые ставки по счетам в евро доходность по ним в текущем году достигла исторического минимума в 0,01%.