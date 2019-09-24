Вывод экономики из тени может понизить реальные доходы, считают эксперты

Принудительный вывод бизнеса из тени может негативно повлиять на экономический рост в России.

Как пишет РБК, вовлечение теневой деятельности в регулируемый оборот заметно понизит реальные доходы населения. В частности, это связано с тем, что бизнесмены и сотрудники компаний будут вынуждены платить налоги и сборы, чего раньше во многих случаях можно было избежать. По мнению экспертов, предстоящие изменения могут стать серьезным испытанием для россиян.

Об успехах в процессе вывода российской экономики из тени заявляют Минфин, Минэкономразвития, Федеральная налоговая служба и Банк России, отмечает издание. Так, по данным главы ФНС Михаила Мишустина, за период с января по ноябрь 2018 года за счет эффекта «обеления» в бюджет поступило 407 млрд рублей. С 2013 по 2017 год налоговые поступления выросли почти на 60%, говорится в обзоре ФНС.

В Минфине сообщают, что в 2019 году усилия по повышению собираемости налогов будут направлены, среди прочего, на борьбу с теневыми зарплатами. Между тем, по данным Росстата, скрытый фонд оплаты труда в 2018 году составил более 13 трлн рублей, что эквивалентно 12,6% ВВП страны, всего в теневом секторе были задействованы 15,25 млн человек, или 21,3% всех занятых в экономике.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что правительство одобрило увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12,13 тысячи рублей.