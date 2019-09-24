Помощь студентам суммой менее четырех тысяч в год предлагают освободить от НДФЛ

Студентов и аспирантов хотят освободить от уплаты НДФЛ с материальной помощи, не превышающей четырех тысяч рублей в год.

Соответствующий закон рекомендовал к одобрению комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре, пишет «Парламентская газета».

Документ расширяет перечень видов доходов, которые освобождаются от НДФЛ. В него предлагается включить материальную поддержку со стороны организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Уточняется, что мера коснется студентов или курсантов, аспирантов, а также адъюнктов, ординаторов и ассистентов-стажёров.

Инициативу выдвинула группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. Яровая пояснила, что «материальная помощь выплачивается в трудной жизненной ситуации, и очень важно, чтобы ни один рубль не терялся».