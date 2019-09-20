Клиенты ВТБ-банка и "Билайна" сообщили о технических неполадках

С двух часов дня 20 сентября клиенты ВТБ отмечают проблемы в работе мобильного приложения банка, сообщают «Ведомости». Спустя два часа количество обращений резко возросло. Люди не могут войти в приложение.

«Эхо Москвы» сообщает, что сбои повлияли на возможность расплачиваться банковской картой в метрополитене.

Абоненты сети «Билайн» тоже жалуются на технические неполадки в сервисе. Отмечаются трудности с получением sms-сообщений от некоторых банковских сервисов. В случае с «Билайном» неполадки тоже были обнаружены примерно в два часа дня. В компании «Вымпелком» в комментарии «Интерфаксу» заверили, что неполадки будут устранены в ближайшее время.

Оба случая сбоев зафиксированы на портале Downdetector, который отслеживает неполадки на различных сайтах.