Половина россиян, которых коснется увеличение МРОТ, работают в госучреждениях

Правительство одобрило увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12,13 тысячи рублей.

Соответствующие изменения в закон «О минимальном размере оплаты труда» приняты на заседании правительства, сообщает пресс-служба Минтруда.

Новый МРОТ на 7,5% превышает текущий, говорится в сообщении ведомства. Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 11,28 тысячи рублей. Отмечается, что повышение МРОТ затронет порядка 3,2 миллиона человек, половина из которых занята в государственных и муниципальных учреждениях.

По оценкам ведомства, увеличение МРОТ потребует 20,9 млрд рублей, «в том числе из федерального бюджета – 5,8 миллиарда рублей, из бюджетов регионов – 15,1 миллиарда».

Минтруд заявил о планах повысить МРОТ до 12 130 рублей в середине августа. Тогда сообщалось, что мера отразится на четырех миллионах россиян.