Эксперты раскритиковали поправки о списании штрафов и налоговых долгов банкротам

Комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие гражданам-банкротам обнулять долги по административным штрафам и налогам, сообщает «Российская газета». Ранее человеку при признании личного банкротства списывались кредиты и прочие долги, но гражданин обязан был выплачивать налоги и административные штрафы, в том числе от ГАИ.

Президент Союза Адвокатов России Игорь Трунов в комментарии НСН назвал законотворческий документ противоречивым. Он отметил, что поправки не отменяют статью об уклонении от уплаты налогов. Вероятнее всего, новые правила связаны с желанием минимизировать расходы бюрократического аппарата. То есть они будут применяться лишь в тех случаях, когда на зарплату приставов будет уходить сумма больше, чем сумма взыскания.

Экономист Михаил Делягин считает поправки признанием беспомощности перед «богатыми мошенниками». По его словам, банкротство физлиц — это известный способ уклонения от уплаты налогов наиболее состоятельными людьми из числа тех, кто зарабатывает нечистыми способами.

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков, комментируя RT возможность обнуления штрафов для автолюбителей-банкротов, назвал поправки сомнительными. По его словам, они потакают финансовой неграмотности тех, кто решил, что может «жить на широкую ногу». «Покупают в кредит автомобиль, берут огромные кредиты или заёмные деньги и заводят какой-то бизнес. Потом оказалось, что не получилось жить на широкую ногу, — давайте всё спишем. В этом смысле я не совсем понимаю, почему мы людям должны прощать штрафы», — говорит Кадаков. При этом он отметил, что такие меры оправданы в случае, если человек запутался в кредитной схеме или его обманули со строительством.

По данным Судебного департамента Верховного суда, с начала года банкротами в России были признаны почти 42 тысячи россиян. Их общая сумма долгов превышает 150 миллиардов рублей.