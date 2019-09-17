Минфин подготовит запуск новой пенсионной системы к 2021 году

Минфин опубликовал уведомление о разработке новой пенсионной системы, которая будет базироваться на добровольном согласии граждан подключиться к отчислениям взносов на будущую пенсию.

Государство обязуется гарантировать накопления, которые граждане сформируют в негосударственных пенсионных фондах, и предоставить участникам системы налоговые льготы, сообщает РБК.

Новый пенсионный проект носит рабочее название «гарантированный пенсионный продукт».

Из уведомления следует, что запустить новую систему планируют в январе 2021 года.