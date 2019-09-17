В центре внимания
Алексей Бирюков потеснил Катерину Тихонову в амбициозном проекте
Бирюков теперь Путину как дочь
Шпион вышел вон. Какие секреты мог сливать ЦРУ Олег Смоленков
Пострадавшим от взрывов домов в 1999 году прислали по семь рублей

Новости дня

17 сентября, вторник

[18:03]13 мирных жителей пострадали при перестрелке между военными Киргизии и Таджикистана
[18:02]Экстренные психологи с начала года приняли 3,5 тысячи звонков из Подмосковья
[18:01]Рабочая группа СПЧ внесет законопроект о домашнем насилии в Госдуму до ноября
[17:55]Суд отменил приговор Цакунову, осужденному за якобы выбитый полицейскому зуб
[17:50]Полиция в Кемерово закрыла дело о сравнении "Единой России" с крысиной чумой
[17:43]Бурятского росгвардейца не станут увольнять за видео в поддержку протестующих
[17:14]Специалисты ООН насчитали 3300 мирных жителей среди жертв конфликта в Донбассе
[17:00]Главу Sputnik Moldova подозревают в причастности к хищению миллиарда долларов
[16:36]Минфин подготовит запуск новой пенсионной системы к 2021 году
[16:35]Спецпредставитель Путина по цифровому развитию предпочитает Telegram
[16:34]Ассоциация флебологов просит освободить из-под ареста нижегородских врачей
[16:33]Сергей Шаргунов потребовал от Чайки освободить Павла Устинова
[16:31]Петр Бирюков возложил ответственность за перекладку тротуаров на подрядчиков
[16:31]В Москве прошло открытие модного бутика дочери Кадырова
[16:29]Мемуары Эдварда Сноудена вышли в электронном виде
[16:28]Ульяновская чиновница, купавшаяся в "шоколаде", зарабатывает больше 2 млн в год
[15:55]Браконьеры из КНДР ранили троих российских пограничников в Японском море
[15:42]Песков заявил, что Путин не обязан разбираться в деталях дела Устинова
[15:00]Яшин призвал возбудить дело из-за парада коммунальной техники за 120 млн рублей
[14:53]Онколог: 70% опухолей мозга у россиян оказываются доброкачественными
[14:51]Реализация "дорожной карты" позволит ускорить импортозамещение детского питания
[14:50]"Фризиума" хватит до разрешения вопроса с его регистрацией, считает Минздрав
[14:50]Дизайнеру, которому сломали ногу при задержании 27 июля, назначили штраф
[14:36]Максим Галкин назвал приговор Устинову "репутационной потерей" для власти
[13:30]В центре Москвы ребенок утонул в ванной, пока его отец говорил по телефону
[13:30]Анна Седокова рассказала о борьбе с опасной болезнью, возникшей на фоне стресса
[13:26]Украину не допустят до саммита НАТО из-за дискриминации нацменьшинств
[13:25]Москвич приобрел лотерейный билет за 200 рублей и выиграл более 286 миллионов
[13:22]Признание "рэп-баттлов" видом спорта поможет бюджету страны, заявил депутат Госдумы
[13:19]Минюст призвал не отправлять осужденных в колонии далеко от дома
[13:18]Более половины спасенных три года назад из храма в Таиланде тигров погибли
[13:18]В Смоленской области сотрудников Росгвардии во время учений сбил бронетранспортер
[13:16]Полиция проводит проверку по факту наезда отчима Кокорина на журналиста
[12:40]Россиянам с 1 октября разрешат подавать заявления на отпуск в электронном виде
[12:25]ФАС выступила против обязательной установки счетчиков тепла в новостройках
[11:51]Полиция Саратова задержала мужчину, подозреваемого в изнасиловании врача
[11:50]Правительство поддержало законопроект, грозящий закрытием маленьким барам
[11:50]В Санкт-Петербурге почти в три раза чаще стали воровать крышки от люков
[11:49]Сотрудники штабов Навального направили в Мосгорсуд около 140 жалоб на обыски
[11:48]В "Роснефти" пожаловались Путину на препоны в предоставлении налоговых льгот


Фото: Global Look Press
Ваши права. Кто несет ответственность за вещи в ячейках магазинов?
Фото: Shutterstock
Как выбрать правильную обувь на осень
Фото: Shutterstock
Зимний фонд: как размножить удачный сорт и провести подзимний посев
Фото: Global Look Press
Почему задерживается денежный перевод?
Фото: Global Look Press
Легким движением руки. Как покупателей обманывают на кассе
Дмитрий Быков // фото: архив редакции
Касания, кусания и резьба по живому: Дмитрий Быков о книгах сентября
// фото: Liz Gregg / moodboard / Global Look Press
Пять спектаклей сентября в московских театрах
Синявская с Магомаевым... в кино // фото: студия «Медмаслово»
Сериал о Муслиме Магомаеве и еще три премьеры нового сезона ТВ
Фото: Global Look Press
Пять стереотипов, которые мешают разбогатеть
Фото в статье: Лилия Шарловская; соцсети
Стилист: Аллегрова одевается пошло и вульгарно, а Рудковская – дешево

Минфин подготовит запуск новой пенсионной системы к 2021 году

Деньги
16:36, 17 сентября 2019

Минфин опубликовал уведомление о разработке новой пенсионной системы, которая будет базироваться на добровольном согласии граждан подключиться к отчислениям взносов на будущую пенсию.

Государство обязуется гарантировать накопления, которые граждане сформируют в негосударственных пенсионных фондах, и предоставить участникам системы налоговые льготы, сообщает РБК.

Новый пенсионный проект носит рабочее название «гарантированный пенсионный продукт». 

Из уведомления следует, что запустить новую систему планируют в январе 2021 года.

Теги: Пенсии

Поделитесь статьей:
Нет изображения

Деньги

Минфин подготовит запуск новой пенсионной системы к 2021 году

Читать далее >

Нет изображения

Деньги

Москвич приобрел лотерейный билет за 200 рублей и выиграл более 286 миллионов

Читать далее >

Нет изображения

Деньги

Рубль укрепился на рынке после атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Читать далее >

Политика
Кто зовет Бурятию к топору. Хроника протестов в республике
13 мирных жителей пострадали при перестрелке между военными Киргизии и Таджикистана
Полиция в Кемерово закрыла дело о сравнении "Единой России" с крысиной чумой
Специалисты ООН насчитали 3300 мирных жителей среди жертв конфликта в Донбассе
Общество
Репрессии в фокусе и правительство против... Путина: юридический обзор
Рабочая группа СПЧ внесет законопроект о домашнем насилии в Госдуму до ноября
Экстренные психологи с начала года приняли 3,5 тысячи звонков из Подмосковья
Суд отменил приговор Цакунову, осужденному за якобы выбитый полицейскому зуб
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Для Тимати история с клипом «Москва», побившим рекорд по дизлайкам, будет хорошим уроком: за модой хотя бы надо следить, люди устали быть пешками

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

За последние двадцать лет большая часть населения уже привыкла, что даже в игре надо побеждать любой ценой, не щадя себя и других

Белковский Станислав

Белковский
Станислав

политолог

Виктор Медведчук участия в обмене не принимал. Это значит, что его эксклюзивной роли в украино-российских отношениях больше не существует


Культура и ТВ
Респираторы на красной дорожке: о принципиальности Венецианского кинофестиваля
Кинофестиваль "Золотой Единорог"
Российские деятели культуры запустили в соцсетях флешмоб "Я Мы Павел Устинов"
Леонид Якубович встал с инвалидной коляски
Шоу-бизнес
"Чудо в большом городе"
Максим Галкин назвал приговор Устинову "репутационной потерей" для власти
Анна Седокова рассказала о борьбе с опасной болезнью, возникшей на фоне стресса
Признание "рэп-баттлов" видом спорта поможет бюджету страны, заявил депутат Госдумы

Здоровье
Дешевое лекарство от артрита может помочь жертвам лейкозов
Ежедневное употребление аспирина здоровыми людьми могут "реабилитировать"
"Фризиума" хватит до разрешения вопроса с его регистрацией, считает Минздрав
Онколог: 70% опухолей мозга у россиян оказываются доброкачественными
Туризм
Сибирская Аргентина: путешествие через Алтай от гор до Барнаула
В аэропорту Внуково задержан вылет рейса компании "Россия" в Анталью
В Петербурге планируют ввести сбор в 100 рублей с иностранцев
Сенатор Фомин счел тренд на цифровизацию основным в сфере российского туризма
Авто
Что делать, если вы забыли вещи в такси?
Маскировка номера автомобиля может не уберечь от штрафа за парковку
Почти каждая пятая заправка недоливает топливо, считает Росстандарт
Яндекс.Навигатор научился различать шесть типов камер
Недвижимость
Эксперты: Недвижимость в Новой Москве продолжит конкурировать со "старыми районами"
Собственники смогут оформлять прилегающие к их участку земли 
Минтруд проводит конкурс концептуальных проектов домов для престарелых
На территории московских парков могут разрешить капитальное строительство
Свежий номер

Фото: Евгений Разумный / ТАСС
"Газпром" для государства зарабатывает меньше, чем для подрядчиков
«Москва-Сити»
Попавшие в Сити. Кто из "випов" переезжает в столичные небоскребы
Не все афганцы вернулись. А некоторые и не уходили... // фото: Global Look Press
Почему "ветеранов Афгана" на улицах всё больше – и настоящие ли они
Виктор Золотов // фото: Global Look Press
Росгвардия породнилась с Дерипаской
Фото: Андрей Струнин
Мальчики-закладчики. Как несовершенно­летних вербуют в наркокурьеры
Элла Памфилова:
Суетиться и улавливать чьи-то флюиды – это не про меня
Александр Велединский // фото: Global Look Press
Александр Велединский:
На Соловках происходило что-то необъяснимое
Дмитрий Алешковский // стоп-кадр / Радио Свобода / YouTube
Митя Алешковский:
Жертвовать деньги – это естественно, как почистить зубы
Дарья признается, что и сейчас разговаривает с отцом // фото: Global Look Press
Дарья Юрская:
Как умереть, папа репетировал всю жизнь
Юрий Лоза // фото: Global Look Press
Юрий Лоза:
Меня не зовут ни в оппозицию, ни в позицию


Олег Сенцов // фото: Global Look Press
Фейк недели: сенатор Косачев признался за Сенцова
Владимир Козырев // фото: Денис Сорокин
Родственника Анастасии Волочковой кинули на "Голосе. 60+"
Тимати и Гуф // стоп-кадр: клип «Москва»
Почему бургер за здоровье Собянина стал Тимати колом в горле
Прохор Ильиных // стоп-кадр: YouTube
Хвостик по обществознанию. Скандал из-за прически школьника может иметь продолжение?
Юрий Дудь в фильме «Беслан. Помни» // стоп-кадр: вДудь / YouTube
Соловьев против Дудя: всё из-за одного вопроса

Протесты в Екатеринбурге // стоп-кадр: YouTube
"Тайных свидетелей" в судах РФ защищают простынями и ведрами
Фото: Global Look Press
Народная молва в сети: что обсуждали в блогах в начале сентября
Ювелир из Иркутска создает украшения из детских рисунков
Фото: Global Look Press
"Общество нового типа": Госдума готовит россиянам атаку клонов?
Саша Спилберг
Дети хайпа. Спилберг по-нашему
^