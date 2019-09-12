ВТБ отменяет кешбэк по покупкам за границей

С 1 октября банк ВТБ изменит условия программы лояльности, в частности отменит кешбэк по покупкам за границей и ограничит срок жизни начисляемых за покупки бонусов, сообщает РБК.

Отмену кешбэка издание связывает со снижением в Европе с середины октября межбанковской комиссии для операций по картам Visa и Mastercard, выпущенных за пределами ЕС. До этого пониженные тарифы действовали там только для внутриевропейских карт.

Изменение будет действовать на все линейки карт ВТБ.

Второй корректировкой условий программы лояльности станет установление временного лимита на использование заработанных бонусов в 12 месяцев, а если картой не будут пользоваться в течение 6 месяцев, бонусы сгорят автоматически.

Ранее в ВТБ действовало условие начисление кешбэка в рублях, но в мае 2019 года он стал начисляться в бонусах.

Многие другие банки ответили РБК, что не планируют вносить аналогичные изменения в условия своих продуктов.