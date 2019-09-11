В Орле не хватает денег на зарплату учителям, счета школ заблокированы

Сити-менеджер Орла Игорь Краличев сообщил на рабочем совещании в городской администрации, что до конца года городу не хватит денег для того, чтобы выплачивать зарплату педагогам муниципальных образовательных учреждений, сообщает «Орелград.ru». Предполагается, что ситуация разрешится только в октябре.

Ранее местные власти неоднократно обращались к руководству региона с просьбой увеличить отчисления в бюджет города доли налогов на доходы физлиц с 5% до 15%. Это пополнило бы муниципальную казну на 620 миллионов рублей. Губернатор эту идею не поддержал, сообщает ИА Regnum.

В сентябре областной совет депутатов обратился в правительство РФ с просьбой предоставить региону дотации для балансирования бюджета.

Еще в конце мая ТАСС сообщал, что счета 58 школьных и дошкольных учреждений заблокированы из-за кредиторской задолженность в размере 600 миллионов рублей за 2018 год. На сегодняшний день заблокированы счета уже 122 образовательных учреждений.