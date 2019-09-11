Правительство за полгода компенсировало нефтепереработчикам 140 млрд рублей

Заместитель министра финансов РФ Илья Трунин сообщил, что за полгода правительство компенсировало нефтеперерабатывающим производствам с помощью обратного акциза на нефть около 140 миллиардов рублей, передают «РИА Новости».

Эта мера государственной поддержки позволяет сдерживать цены на топливо внутри страны, не допускать их резкого роста, в то время как нефтеперерабатывающие заводы продолжают вкладываться в модернизацию своего производства.

«Ведомости» отмечают, что эти льготы положены только некоторым категориям нефтяников, но в них попадают все крупные компании, которые находятся под секторальными санкциями. Независимые НПЗ получают право на компенсацию только в случае заключения с Минэнерго соглашения о модернизации более чем на 60 миллиардов рублей.