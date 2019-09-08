В Омске пенсионерка присвоила 92 тысячи рублей, найденные в тележке магазина

В отношении 65-летней жительницы Омска возбуждено уголовное дело по статье о краже с причинением значительного ущерба, сообщает «Омск-Информ».

Женщина присвоила себе 92 тысячи рублей. Их вместе с сумкой забыла в местном супермаркете другая жительница Омска, которая планировала обменять рубли на валюту и отправиться с ними в отпуск. С заявлением о пропаже средств горожанка обратилась в отделение полиции.

В ходе проверки правоохранители выяснили, что к краже может быть причастна жительница ближайшего к магазину дома, постоянная покупательница. Подозреваемую задержали и изъяли у нее украденную сумму.