Адвокат Сергея Петрова сомневается, что предпринимателя выдадут из-за рубежа

Основателя крупнейшего автомобильного дилера «Рольф» Сергея Петрова объявили в международные розыск в связи с уголовным делом о незаконном выводе за границу 4 миллиардов рублей, сообщает «Интерфакс».

Уголовное дело было возбуждено в июне и его фигурантами стали четыре человека. Сейчас Сергею Петрову заочно предъявлено обвинение.

В конце июня был задержан глава департамента развития бизнеса в компании Анатолий Кайро. Сейчас он находится под домашним арестом. В июле его вывели из состава совета директоров. Также на допросе в СК побывала генеральный директор компании Светлана Виноградова.

Сам Сергей Петров подозревает, что уголовное дело против него может быть связано с попыткой рейдерского захвата. Сейчас он находится за пределами России и возвращаться в страну не собирается. По его словам, он не имел отношения к сделке, которая фигурирует в обвинении, но обоснованность суммы в 4 миллиарда была подтверждена аудиторами.

Речь идет о покупке акций «Рольф Эстейт» в 2014 году у подконтрольной Петрову компании «Панабел Лимитед» на Кипре по якобы многократно завышенной стоимости.

Также следствие просит арестовать гендиректора подконтрольной Петрову кипрской компании Георгия Кафкалию и экс-гендиректора «Рольфа» Татьяну Луковецкую, которая тоже проживает за границей.

Адвокат Петрова Александр Макаров в комментарии Forbes заявил, что вероятность выдачи предпринимателя России маловероятна в связи с тем, что обвинение не имеет обоснованного характера.