Эксперты ожидают в пятницу снижения ключевой ставки ЦБ на очередные 0,25%

Эксперты ожидают очередной снижение ключевой ставки Центрального банка на 25 базисных пунктов до 7%, сообщают «Ведомости». Ранее летом ЦБ снижал ставку дважды на 0,25%.

Ближайшее заседание регуляторного органа пройдет в пятницу. Среди основных причин в пользу снижения ставки эксперты называют августовскую дефляцию, снижение инфляционных ожиданий и замедление темпов роста экономики.

В Альфа-банке выразили предположение, что снижение ставки может произойти даже на 0,5%. Экономисты аналитического центра Citi предполагают, что грядущее снижение ставки будет последним в этом году. А в случае, если рубль ослабнет в результате экономической войны до 80 рублей к доллару, есть даже риск повышения ставки в 2020 году примерно до 8%.