Прокуратура Томска добилась списания со счета 5-летней девочки долгов отца

Прокуратура Октябрьского района г. Томск провела корректировку личного счета 5-летней девочки, исключившую задолженность её умершего отца в размере более 200 тысяч рублей.

На сайте томской окружной прокуратуры появилось официальное заявление, из которого следует, что финансовая операция была проведена в результате прокурорской проверки, проведенной после соответствующего обращения в надзорное ведомство опекуна девочки. Таким образом ведомство добилось восстановления законных прав ребенка.

В ходе проверки выяснилось, что управляющая компания ООО «Управдом», которая обслуживала муниципальную квартиру отца девочки, продолжала требовать долг за жилищные услуги, несмотря на тот факт, что ребенок не вступал в права наследования.