Каждый десятый заемщик нуждается в финансовой поддержке при сборах детей в школу

Каждый десятый россиянин, являющийся клиентом микрофинансовых организаций, оформляет заем на подготовку ребенка к школе.

Об этом говорят данные опроса, преведенного в августе специалистами компании «Юником 24», пишет «РИА Новости». Средняя сумма такого займа, согласно результатам исследования, составляет 10 тысяч рублей.

«В преддверии 1 сентября традиционно спрос на займы вырастает среди родителей школьников. В среднем в этом году на их долю приходится порядка 7-8% от общего числа займов», — поясняется в отчете.

Эксперты отмечают, что реальный долевой показатель может достигать 10%, поскольку часть заемщиков берут деньги на неотложные нужды. Часть этих средств направляется на закрытие необходимых потребностей, другая часть — на покупки к школе. «Таким образом, каждый десятый заемщик может нуждаться в финансовой поддержке в период подготовки к учебному году», — рассказали в компании. Там добавили, что на практике собрать первоклассника стоит в среднем в 15-25 тысяч рублей в зависимости от региона.