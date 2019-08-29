В России около 40 тысяч банкоматов готовы принять "игрушечные купюры"

Все обманутые «купюрами приколов» банкоматы были произведены одной компанией, их программное обеспечение давно устарело.

«Коммерсантъ» выяснил, что в большинстве последних крупных случаев мошенничества с фальшивыми купюрами в банкоматах использовались аппараты одного и того же производителя.

Речь идет о компании NCR, у которой в России примерно 40 тысяч банкоматов. Ее клиентами издание называет, в частности, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк и Райффайзенбанк.

На данный момент известно о хищениях, совершенных таким образом, в четырех кредитных организациях: «ЮниКредитБанке», МКБ, Райффайзенбанке и Сбербанке. В 2018 году сообщалось о хищениях в банкоматах Сбербанка в Санкт-Петербурге на пять миллионов рублей.

Оказалось, что проблема заключается в устаревшем программном обеспечении, которое можно было бы обновить, однако специалистам это не представляется возможным, пишет издание. Центробанк считает единственным выходом избавление от уязвимых моделей или отказ от приема купюр с определенным номиналом.