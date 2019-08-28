Forbes оценил активы богатейших семей России в $25,3 млрд

Совокупное состояние самых богатых российских семей за год почти не изменилось, увеличившись на $300 млн до $25,3 млрд.

Об этом сообщает журнал Forbes, который опубликовал шестой ежегодный рейтинг самых состоятельных семей России.

Лидером списка пятый год является семья основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. Состояние клана издание достигает $5,65 млрд.

На втором месте – семейство Ротенбергов с активами в $5,18 млрд.

Далее следуют первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, а также его сыновья Радик и Айрат. Их состояние за год увеличилось на $320 млн до $2,8 млрд.

Впервые в список вошли семьи Евтушенковых (АФК «Система», $1,94 млрд, пятое место), Линников («Мираторг», $1,6 млрд, седьмое место) и Михайловых (группа «Черкизово», $1,16 млрд, десятое место).

Порог отсечения, который в новом рейтинге составил $1,16 млрд, не смогли преодолеть три семьи из списка 2018 года. Среди них – братья Зия и Магомед Магомедовы, находящиеся под арестом в СИЗО «Лефортово». За год они лишились практически всех своих активов.