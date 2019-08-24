В московском банке обнаружили 46 фальшивых купюр номиналом 2 тысячи рублей

Менеджер столичного «ЮниКредитБанка» обратился в полицию из-за обнаружения в головном офисе 46 фальшивых купюр.

Номинальная стоимость каждой фальшивки составила 2 тысячи рублей, сообщает «Комсомольская правда».

Позже выяснилось, что в одном из отделений банка находились поддельные купюры «банка приколов» на общую сумму 800 тысяч рублей. В связи с этим возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает мошенников, которым удалось совершить операцию с использованием фальшивых банкнот.

РИА «Новый день» сообщает также, что ранее в другом столичном банке злоумышленникам удалось обменять «билеты банка жулика» и «2 тысячи жульбанов» на подлинные 122 тысячи рублей.