Регулятор США оштрафовал Deutsche Bank за наем детей российских чиновников

Немецкий кредитор Deutsche Bank согласился заплатить 16,2 миллионов долларов в качестве штрафа за то, что с 2006 по 2014 годы их отдел персонала нанимал на работу детей чиновников из России и Китая, сообщает Financial Times.

Американский регулятор установил, что кадровая политика банка позволяла нанимать заинтересованных лиц, в том числе детей российских и китайских чиновников, которые способствовали заключению контрактов с Россией и Китаем в приоритетном порядке без соблюдения стандартных процедур.

В частности разбирался случай 2009 года, когда заместитель одного из министров российского правительства попросил принять его дочь на работу в Deutsche Bank в Москве, Лондоне или Нью-Йорке, передает РБК со ссылкой на официальные документы. Также в деле фигурировал кейс с участием сына главы неназванной российской госкомпании, который был уволен из Deutsche Bank по причине жульничества на экзаменах при прохождении программы обучения персонала и не ходил на работу.

В комментарии Reuters представители банка не опровергли и не подтвердили озвученные обвинения, но сообщили о принятых мерах по улучшению практики в сфере найма.