Мясо занимает почти 30% всех расходов россиян на еду

Российские потребители тратят на мясо и мясные изделия почти треть своих ежемесячных расходов на пищевые продукты.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Росстат, в 2018 году одельный житель России ежемесячно тратил на еду в среднем 6041 рубль, без учета расходов на алкоголь. Из этой суммы 29,9% (1806 рублей) приходилось на мясо и мясные продукты.

В качестве одной из причин такой тенденции эксперты ведомства называют разнообразие мясной продукции, представленной на прилавках магазинов, а также снижение цен на нее.

По данным Росстата, вторыми списке являются молочные продукты, на которые в среднем тратится примерно тысяча рублей в месяц (16,6%). На третьем месте — хлеб и хлебобулочные изделия (14,6%, или чуть более 880 рублей).

На покупку овощей уходит 10,5% бюджета. Картофель при этом идет отдельным пунктом — 2,1%. На фрукты и ягоды тратится 9,6%, на рыбу — 7,2%. Сахар и кондитерские изделия занимают 6,3% расходов, яйца — 1,7%, растительное масло — 1,5%.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что россияне что стали покупать меньше мясной продукции в связи с ее подорожанием.