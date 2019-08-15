Доллар и евро за два дня подорожали более чем на полтора рубля

Курс евро на Московской бирже впервые с начала апреля 2019 года поднялся выше 74 рублей.

Как пишут «Ведомости», к 13:45 по московскому времени курс доллара вырос на 46 копеек до 66,48 рублей, а курс евро – на 60 копеек до 74,16 рублей. Отмечается, что в последний раз евро преодолевал этот уровень в начале апреля.

Курс рубля падает второй день подряд. За 14 августа доллар и евро подорожали на 1,09 рублей и 1,02 рублей соответственно.

По мнению экспертов, основной причиной нестабильности на мировом финансовом рынке по-прежнему остается торговый конфликт США и Китая. Несмотря на то, что 13 августа Вашингтон пообещал отсрочить введение части пошлин на китайский импорт на $300 млрд, Пекин 15 августа заявил, что примет ответные меры в связи с американскими ограничениями.

Кроме этого, на ситуацию влияет макроэкономическая статистика. Так, в июле промышленное производство в Китае показало минимальные темпы роста за последние 17 лет – 4,8%. Состояние ключевой экономики ЕС — Германии — также оставляет желать лучшего.

Снижение курса рубля происходит на фоне падения мировых цен на нефть. По состоянию на 14:10 мск цена барреля марки Brent на Межконтинентальной бирже опустилась на 2,7% до $57,94.