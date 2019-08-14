Россияне стали на 4% меньше покупать мясо из-за его подорожания

С июля 2018 года россияне купили на 4,3% меньше мяса по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Эксперты связывают это с подорожанием мясной продукции, сообщает РБК со ссылкой на аналитическую компанию GfK.

Согласно исследованию GfK, в котором приняли участие 20 тысяч домохозяйств со всей страны, россияне стали покупать говядину на 7% меньше, свинину — на 3%, а мясо птицы — на 5,2%. Продажи сосисок упали на 4,4%.

Отмечается, что в целом мясо в России подорожало на 3%, а мясо курицы — на 12%. При этом мясо птицы составляет 38% от общего мясного рациона россиянина.

Ранее сообщалось, что россияне стали тратить порядка 40% своего дохода на еду.