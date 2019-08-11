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Новости дня

11 августа, воскресенье

[15:53]Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве
[15:46]Шесть площадок в Москве на Курбан-байрам посетили 240 тысяч человек
[15:39]Директор актера Пашинина рассказала о его востребованности
[15:34]В рекламе протестов на Youtube увидели вмешательство в дела России
[15:19]Пенсионеры втрое чаще просрочивают кредиты, чем молодые люди
[15:12]В Красноярском крае подсчитали пострадавших при пожаре на складе оружия
[15:09]В Подмосковье мошенники оформили 2 млрд долгов на дворничиху
[15:01]После митинга 10 августа в Москве задержали четверть тысячи человек
[14:55]Кофе оказался натуральным "антидепрессантом" со своими плюсами и минусами
[14:42]Водитель взорвавшейся на МКАДе "теслы" получил перелом ноги
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[14:29]Ходатайство об аресте Дмитрия Васильева вернули следствию

10 августа, суббота

[17:58]После митинга на проспекте Сахарова в центре Москвы начались задержания
[17:46]В Петербурге на одиночных пикетах в поддержку митинга в Москве прошли задержания
[17:36]Из студии "Навальный Live" следователи планируют изъять всю технику
[17:21]Миллиардер, обвиняемый в торговле людьми, покончил с собой в тюрьме Нью-Йорка
[17:18]13-й арестованный по делу о "массовых беспорядках" попал в реанимацию
[17:14]Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова
[15:51]На митинге на проспекте Сахарова начались выступления артистов
[14:33]Мониторинг опроверг сообщения о росте радиационного фона в Северодвинске
[14:24]Депутат Госдумы обвинил Вашингтон в дождливом лете и пожарах в России
[14:19]Любовь Соболь задержали перед согласованным митингом в Москве
[14:14]Московское "Торпедо" вышло на первое место ФНЛ после 7-го тура
[14:09]Сотрудник Росгвардии получил ранение при патрулировании в Тюмени
[14:06]Жертвы нового взрыва под Ачинском получили травмы от ударной волны
[14:00]В Москве начинается согласованный митинг протеста по выборам в МГД

09 августа, пятница

[18:08]Ученые посоветовали смотреть чайкам в глаза, чтобы они не отнимали еду
[18:04]Призвавшего лидеров протеста к ответственности Фомина арестовали до 8 октября
[17:53]Мужчина, застрявший между скал в Камбодже, провел 4 дня без еды и воды
[17:34]Женщину, ударившую полицейского ногой в лицо, оштрафовали на 60 тысяч рублей
[17:32]Проблемы в транспортной инфраструктуре Москвы влияют на недвижимость
[17:28]"Авито Недвижимость" объяснила резкое подорожание квартир-студий в России
[17:04]Максим Орешкин заявил о преодолении разногласий между Москвой и Минском
[16:47]Полицейским советуют опрашивать участников митингов об отношении к лидерам
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В Подмосковье мошенники оформили 2 млрд долгов на дворничиху

Деньги
15:09, 11 августа 2019

Работающая дворником жительница подмосковного Воскресенска обнаружила, что за ней числятся долги на два миллиарда рублей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местный сайт «Воскресенские деловые вести», женщина пыталась устроиться в некую фирму на должность курьера. Мошенники завладели ее персональными данными и затем обманом заставили подписать документы, по которым женщина вскоре оказалась учредителем и директором другой компании

За фирмой, зарегистрированной на женщину, теперь числится 32 миллиона долларов долгов по банковским кредитам. Московский суд принял решение о взыскании долга еще в 2016 году, и, как сообщается, теперь на выплату долга уходит половина зарплаты дворника — 15 тысяч рублей. Чтобы полностью расплатиться по долгу такими темпами, потребуется, по оценкам СМИ, около 260 тысяч лет.

 

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