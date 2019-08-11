В Подмосковье мошенники оформили 2 млрд долгов на дворничиху

Работающая дворником жительница подмосковного Воскресенска обнаружила, что за ней числятся долги на два миллиарда рублей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местный сайт «Воскресенские деловые вести», женщина пыталась устроиться в некую фирму на должность курьера. Мошенники завладели ее персональными данными и затем обманом заставили подписать документы, по которым женщина вскоре оказалась учредителем и директором другой компании

За фирмой, зарегистрированной на женщину, теперь числится 32 миллиона долларов долгов по банковским кредитам. Московский суд принял решение о взыскании долга еще в 2016 году, и, как сообщается, теперь на выплату долга уходит половина зарплаты дворника — 15 тысяч рублей. Чтобы полностью расплатиться по долгу такими темпами, потребуется, по оценкам СМИ, около 260 тысяч лет.