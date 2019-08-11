Пенсионеры втрое чаще просрочивают кредиты, чем молодые люди

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), каждый пятый россиянин пенсионного возраста дольше месяца не платил по кредиту.

В целом просрочен каждый четвертый займ, взятый пенсионерами: 26% — против 8,3% кредитов, которые обслуживают россияне младше 25 лет. Эти данные приводят «Известия».

По мнению экспертов, опрошенных изданием, пожилые россияне обычно демонстрируют образцовую финансовую дисциплину, однако им нередко бывает труднее, чем более молодым, справиться с непредвиденными и внезапно возникающими трудностями и исправно погащать кредиты, невзирая на такие превратности судьбы.

Отметим, ранее региональные законодатели предлагали запретить брать кредиты именно молодым россиянам.