Четверть трудоспособных с опытом работы уволились по собственному желанию

Более четверти безработных в настоящий момент россиян не трудятся после увольнения по собственному желанию.

Об этом сообщает RT со ссылкой на информацию Росстата.

По данным за первый квартал 2019 года, 76% от общего числа безработных имеют опыт работы. Среди них 16,1% оставили прежнее место работы в связи с сокращением штатов, ликвидацией предприятия или собственного дела. По собственному желанию уволились 26,6%.

Ранее Росстат представил данные, согласно которым зарплату больше 1 млн рублей получают 0,1% всех российских работников, при этом каждый пятый россиянин получает зарплату в размере 23,5 тысячи рублей. В первом квартале 2019 года уровень бедности в России вырос до 14,3% против 13,9% за аналогичный период прошлого года.